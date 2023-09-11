Москалькова предложила компенсировать иностранным студентам в РФ стоимость аренды жилья

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что по статистике в России обучается 350 тыс. иностранных студентов

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранным студентам, у которых нет возможности проживать в общежитии, необходимо компенсировать стоимость аренды жилья. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в выступлении на круглом столе в Казанском федеральном университете в рамках проведения заседания Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов.

"Очень важный вопрос стоит об обеспечении жильем. Сегодня только вузы, которые имеют свою базу общежитий, могут предоставить возможность студентам пользоваться этим жильем. Но общежитий иногда не хватает. Очень важно, может быть, рассмотреть вопрос о компенсации за поднаем или какие-то другие формы", - сказала она.

Москалькова отметила, что по статистике в России обучается 350 тыс. иностранных студентов. Значительная часть из Казахстана, Китая, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Индии. "Запрос на образование в наших высших учебных заведениях с каждым годом возрастает, но и ответственность наша возрастает, чтобы в стенах наших вузов они получили все формы защиты их прав на образование и жилье", - добавила она.

11-12 сентября в Казани проходят 17-е заседание Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов, международная научно-практическая конференция и круглый стол на тему защиты прав иностранных студентов.