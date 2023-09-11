В Благовещенске до 2030 года планируют построить 2,2 млн кв. м жилья

Власти намерены повысить плотность жилой застройки в центре города благодаря реализации комплексного развития территории в размере 570 тыс. кв. м на месте существующей застройки деревянными и индивидуальными домами

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Приамурья ожидают, что до 2030 года в столице региона будет построено 2,2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"До 2030 года планируется построить 2 млн 200 тыс. кв. м жилья. Крупнейший объект жилой застройки - это Северный жилой район, который реализуется в рамках программы "Дальневосточный квартал". Здесь площадь застройки превысит 500 тыс. кв. м", - сказал Орлов.

Кроме того, региональные власти намерены повысить плотность жилой застройки в центре Благовещенска благодаря реализации комплексного развития территории в размере 570 тыс. кв. м на месте существующей застройки деревянными и индивидуальными домами, которые занимают значительную историческую часть города.

"Планируем ряд проектов застройки других перспективных территорий. Например, еще один проект на берегу Амура напротив китайского города Хэйхэ площадью 14 га - называется "Серебряная миля" - здесь у нас также определен федеральный застройщик, группа компаний "ПИК". Уверен, что они сумеют построить очень красивый, достойный микрорайон", - сказал Орлов. Застройка "Серебряной мили" запланирована рядом с набережной Амура. Ранее власти сообщали, что объект должен стать лицом страны, так как находится напротив китайского города Хэйхэ.