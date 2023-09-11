Архитектурную концепцию квартала "Stone Ходынка" в Москве разрабатывает бюро Parsec

Офисный квартал общей площадью 89 тыс. кв. м расположится недалеко от станции метро "ЦСКА"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бюро Parsec разрабатывает архитектурную концепцию офисного квартала "Stone Ходынка" на Ходынском бульваре. Проектом предусмотрено создание трех разноэтажных офисных башен с основанием из натурального камня и верхним объемом в панорамном остеклении с изящными линиями из алюминиевых ламелей, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Проект будет расположен на Ходынском поле - сложившемся районе с богатой историей. Учитывая масштабный объем жилой застройки, которая окружает будущий офисный комплекс, архитектурное решение направлено не только на функциональность, но и на интеграцию объекта в общую городскую ткань. При проектировании квартала архитекторы ориентировались на лаконичный дизайн и использование современных материалов в отделке фасадной части", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Офисный квартал общей площадью 89 тыс. кв. м возведут на участке, расположенном в минуте ходьбы от станции метро "ЦСКА" и в 950 м от Ленинградского проспекта. Отличительной особенностью проекта станет прямой выход в парк Ходынское поле. Архитектурное решение и концепция благоустройства офисного квартала свяжут зеленое окружение с деловой и общественной инфраструктурой района.

Японская философия в основе

Основание каждой офисной башни будет выполнено в натуральном камне. Верхние уровни обладают регулярной структурой, которая способствует гибкой организации офисных пространств. Так, планировки этажей соответствуют требованиям функционального офиса: глубина помещений - 8-10 м, высота потолков - 3,65 м. Окна в пол обеспечат оптимальный уровень инсоляции и предусматривают возможность естественного проветривания.

"Архитектурное решение премиального офисного квартала "Stone Ходынка" вдохновлено восточным минимализмом. Единый штрих каллиграфического знака энсо сформировал динамику взлетающих вверх подсечек ламелей, создающих лаконичный и узнаваемый образ башен. Это позволяет комплексу быть интегрированным в окружающую застройку, но при этом визуально выделяться на фоне жилых проектов района. В основе концепции нашего проекта - японская философия икигаи, принцип поиска своего предназначения, который становится фундаментом, на котором возводится офисный квартал", - отметил руководитель архитектурного бюро Parsec Ильдар Гиниятов.

Центральной частью каждой башни станут дизайнерские двусветные лобби с высотой потолка до 8 м, которые свяжут территорию офисного квартала с ландшафтным парком. Пространство лобби визуально расширяется за счет панорамного остекления и высоких потолков, а вид на парк Ходынское поле станет частью их интерьера.

"В проекте также предполагается благоустройство общегородского пространства и создание развитой инфраструктуры. Здесь появятся кафе и рестораны с выходим в парк, магазины и столовая для сотрудников, а также просторная бизнес-гостиная и фитнес-студия для поддержания здорового образа жизни резидентов. Территория офисного квартала будет открыта для горожан и сформирована с учетом интенсивных пешеходных потоков. Девелопером проекта выступает Stone", - заключили в комитете.