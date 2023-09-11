В Пресненском районе Москвы ввели в эксплуатацию офисное здание

Объект построили на улице 2-й Звенигородской

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Офисный центр построили в составе многофункциональной застройки в Пресненском районе Москвы. Объекту присвоен почтовый адрес: улица 2-я Звенигородская, дом 12А (Центральный административный округ), сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Офисно-деловой центр класса А представляет собой современное 4-этажное здание общей площадью 5,7 тыс. кв. м с подземной одноуровневой парковкой на 22 машино-места. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация, и он может начинать эксплуатацию объекта", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, центр возведен девелопером Vesper в рамках проекта Lucky. Планируется, что в здании будет базироваться российский металлургический холдинг. Центр рассчитан примерно на 400 рабочих мест. В нем будут расположены не только офисные помещения, но и коммерческая инфраструктура для резидентов здания и жителей квартала.

"Архитектурный облик центра выполнен в минималистичном дизайне и соответствует стандартам современного оснащения: офисы имеют панорамное солнцезащитное остекление, контроль климата, системы кондиционирования и вентиляции. Фасад здания облицован клинкерным кирпичом черного цвета и органично сочетается с исторической частью квартала. В проекте воплощен новый подход к формированию городского ландшафта, в котором высотные дома в сочетании с историческими постройками, окруженными зелеными лабиринтами парков и дорожками из красного кирпича, задают идентичность квартала и образуют единый архитектурный ансамбль", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

В ведомстве отметили, что на каждом этапе возведения офисного центра инспекторы проводили контрольно-надзорные мероприятия. Состоялось 14 выездных проверок для оценки соответствия проводимых работ и применяемых материалов требованиям утвержденной проектной документации, заверил Войстратенко. Прилегающая территория благоустроена - созданы проезды, тротуары, пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для отдыха, установлены малые архитектурные формы.

"Всего на территории Lucky появятся 3 бизнес-центра класса А общей площадью более 30 тыс. кв. м. Один из них был введен в эксплуатацию в начале 2023 года. В рамках реорганизации территории бывшего лакокрасочного предприятия общей площадью 4,5 га компания Vesper построила 8 новых жилых домов", - заключила Пятова.