На Дальнем Востоке к 1 сентября ввели 2,7 млн кв. м жилья

Наибольшие площади жилья введены в Приморском крае, Якутии и Бурятии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объем ввода в эксплуатацию жилья на Дальнем Востоке с начала 2023 года к 1 сентября составил около 2,7 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин в ходе "Восточного экономического форума 2023" (ВЭФ).

"По состоянию на 1 сентября 2023 года введено уже 2,7 млн кв. м на территории всего Дальнего Востока, из которых многоквартирного жилья введено более 1 млн кв. м и 1,4 млн кв. м - это ввод индивидуального жилищного строительства", - сказал он.

По словам Стасишина, наибольшие площади жилья введены в Приморском крае, Якутии и Бурятии. Наибольший объем строящегося жилья на территории Дальнего Востока в настоящий момент, по данным Минстроя РФ, в Приморском и Хабаровском краях и в Якутии. "В этом году на территории Дальневосточного федерального округа выдано 233 разрешения на строительство на объем порядка 2 млн кв. м. Градостроительный потенциал на Дальнем Востоке по состоянию на сегодня составляет 20,8 млн кв. м многоквартирного жилья", - отметил Стасишин.

Он добавил, что сейчас на территории Дальнего Востока действуют разрешения на строительство порядка 7,1 млн кв. м, из них на 1,5 млн кв. м срок разрешений истечет в 2023 году и еще на 2,4 млн кв. м - в 2024 году.

"За последние несколько лет, благодаря в первую очередь решению президента по "Дальневосточной ипотеке" под 2%, жилищное строительство по-настоящему стало меняться и развиваться. Благодаря переходу на проектное финансирование и счетам эскроу <...> никаких новых обманутых дольщиков <...> не будет", - резюмировал Стасишин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.