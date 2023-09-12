В Якутске построят новый маневренный фонд для ускорения расселения аварийного жилья

Сдача объекта запланирована на 2026 год

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дом для маневренного фонда на 120 жилых помещений планируется построить к 2026 году рядом со строящимся микрорайоном "Спортивный" в Якутске, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава города Евгений Григорьев.

"Три года назад планировалось построить на этом месте новое здание городской администрации, но приоритеты изменились - мы должны ускоренными темпами расселять людей из аварийного жилья. В следующем году мы планируем начать строительство девятиэтажного здания маневренного фонда на 120 жилых помещений в квартале 4В в районе пересечения улиц Жорницкого и Пионерской. Сдача объекта, предварительно, запланирована в 2026 году", - сказал Григорьев.

Маневренное жилье временно предоставляется гражданам в случаях, когда в аварийном жилье проживание небезопасно, или в случае пожара, когда у граждан нет иного жилья.

В ноябре 2020 года сообщалось, что власти Якутска начинают готовить к продаже здание мэрии в центре города. Власти рассматривали для размещения нового здания 17-й квартал в Якутске. Позднее было принято решение, что старое здание продавать не будут.

Одной из наиболее сложных проблем на территории города, как отмечают городские власти, остается аварийное жилье, когда одномоментно построить новое жилье и переселить всех жильцов невозможно. На данный момент в городе есть около 80 жилых помещений маневренного фонда, и этого недостаточно. Строительство нового здания позволит примерно в 2,5 раза увеличить количество жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых жильцы переселяемых аварийных домов смогут проживать до предоставления нового жилья.

В данный момент в Якутске свыше 1,1 тыс. многоквартирных деревянных домов признаны аварийными, а доля аварийного жилья является одной из самых высоких в стране. На территории строящегося микрорайона "Спортивный" расположен 161 многоквартирный жилой дом, который подлежит расселению и сносу. К 2032 году власти намерены полностью расселить и ликвидировать весь аварийный деревянный жилищный фонд.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.