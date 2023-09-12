На Дальнем Востоке по программе "Арендное жилье" приобрели более 3 тыс. квартир

По словам первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, на покупку жилья по этой программе из Фонда национального благосостояния было выделено 87 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока уже приобрели более 3 тыс. квартир по программе "Арендное жилье", которая началась в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии "Дальний Восток будущего. Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня мы уже, в рамках этой программы, приобрели более 3 тыс. квартир. Понятно, что эти квартиры еще строятся, но в ближайшее время строительство будет завершено, и мы по программе, благодаря поддержке президента Российской Федерации, получили 87 млрд рублей на приобретение жилья из Фонда национального благосостояния. <…> Изначально мы видели большой спрос со стороны регионов. Мы рассчитывали на 10 тыс. квартир, возможно, будет и больше, заявки от регионов поступили на 14 тыс. квартир", - сказал Гусейнов.

По итогам Восточного экономического форума 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ и региональными властями построить в Дальневосточном федеральном округе наемные дома для не менее чем 10 тыс. человек, в том числе молодых специалистов и студентов. Арендные платежи для них будут ниже рыночных за счет субсидий из региональных и федерального бюджетов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.