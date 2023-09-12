Минстрой поддержал увеличение доли аренды в структуре владения жильем в России

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что сейчас в арендном жилье проживает 12-13% от общего числа семей россиян

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко указал на то, что доля арендного жилья в РФ в структуре владения такой недвижимостью значительно ниже, чем в других странах. Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин согласился, что тренд необходимо менять.

Спикеры обменялись мнениями в ходе посвященной арендному жилью сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Арендное жилье - важный элемент развития рынка. Сегодня в нем проживает 7-8 млн семей, это 12-13% от общего числа семей россиян. Около 9% из них снимают жилье по рыночным ценам, остальные пользуются соцнаймом. <…> Около 200-220 млн кв. м арендуется жилья. Во многих странах мира до 40-50% жилья арендуется. У нас структура владения иная: после приватизации более 95% у нас в собственности", - сказал Мутко.

"Будем менять тренд советский, что у тебя квартира должна быть в собственности. Сегодня он остается. Но благодаря этой программе мы по-настоящему сможем влюбить наших граждан в пользование и эксплуатацию всех благ арендного качественного комфортного жилья", - ответил Стасишин.

ДОМ.РФ с 2016 года развивает в РФ рынок цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 22 проекта в 10 регионах России, из них девять на 8 тыс. квартир в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). С июля 2023 года была утверждена отдельная программа развития доступного арендного жилья на Дальнем Востоке для некоторых категорий граждан и молодых специалистов по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ее рамках ДОМ.РФ финансирует строительство 10 тыс. квартир в ДФО по Федеральному закону "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и передает их в аренду регионам. Заселением людей в готовое к проживанию жилье с отделкой и мебелью будут заниматься региональные операторы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.