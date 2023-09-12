В Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы появится магазин с бытовым обслуживанием

Площадь объекта составит 467 кв. м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Магазин с бытовым обслуживанием построят в Косино-Ухтомском районе. Объект запроектирован на улице Николая Старостина в Восточном административном округе, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На участке площадью 0,08 га запланировано строительство магазина с бытовым обслуживанием. В настоящее время готовится необходимая для строительства документация. Площадь объекта составит 467 кв. м", - сказала Пятова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Руководитель Москомстройинвеста добавила, что высота здания не превысит 10 м.