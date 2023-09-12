Два участка бывшей промзоны "Карачарово" в Москве реорганизуют по программе КРТ

Размер инвестиций в реализацию проекта оценивается более чем в 8 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участки бывшей промзоны "Карачарово" на юго-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два участка бывшей промзоны "Карачарово" общей площадью 4,5 га в Нижегородском районе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. Размер инвестиций в его реализацию оценивается более чем в 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 344 млн рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано около 900 рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, сейчас на территории бывшей промзоны находятся изношенные здания складов, базы хранения и ремонта спецтехники. Реорганизацию участков смогут провести правообладатели земли и недвижимости, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

"На участках бывшей промзоны в Нижегородском районе планируется построить 50 тыс. кв. м общественно-деловых и спортивных объектов. Здесь появится гостиница, торговый центр, офисы, отделения банков, а также спортивно-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем. Прилегающая к новым объектам территория будет благоустроена", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.