12 сентября, 07:00,
обновлено 12 сентября, 07:28
Восточный экономический форум

Путин сообщил, что есть определенные риски для экономики из-за льготной ипотеки

По словам президента, они купируются

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что определенные риски для экономики в связи с расширением льготной ипотеки существуют, но они купируются.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Да-да-да. Есть определенные риски. Но мы их видим и купируем", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ответ на вопрос модератора о том, видит ли он риски для экономики в связи с расширением льготной ипотеки.

"Что касается Дальнего Востока, у нас за Уралом проживает 12,5 млн человек всего. Поэтому это не такая уж нагрузка для всей страны, для всей экономики", - добавил глава государства.

Ранее Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке с 6 млн рублей до 9 млн рублей. Он также предложил распространить дальневосточную ипотеку под 2% на всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Дальнем Востоке, вне зависимости от их возраста. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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