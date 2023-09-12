12 сентября, 11:48
Восточный экономический форум

Арендные дома ДОМ.РФ на Дальнем Востоке начнут заселять до конца 2023 года

Гендиректор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко добавил, что до конца 2024 года госкомпания профинансирует в строительство около 7 тыс. квартир

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Первые арендные дома ДОМ.РФ, создаваемые в рамках специальной государственной программы, начнут заселять с конца 2023 года. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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"На сегодня заключены договоры на строительство 3 167 квартир в четырех регионах Дальнего Востока на общую сумму 21 млрд рублей. Речь идет о пяти проектах в Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской и Магаданской областях. Общая площадь квартир составит 130,8 тыс. кв. м. Первые арендаторы начнут заселяться в них до конца текущего года", - сказал он.

Мутко добавил, что до конца 2024 года госкомпания профинансирует в строительство около 7 тыс. квартир. Всего ДОМ.РФ инвестирует в эту программу 87 млрд рублей и создаст 10 тыс. арендных квартир для молодых специалистов и отдельных категорий граждан на Дальнем Востоке.

За пределами программы льготной аренды на Дальнем Востоке перспективным направлением для ДОМ.РФ останется корпоративная аренда, добавил Мутко. 

Теги:
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияВосточный экономический форум
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