Глава ДОМ.РФ предложил субсидировать ипотеку в период ключевой ставки выше 10%

Виталий Мутко отметил, что эта мера может не понадобиться с учетом текущих прогнозов Банка России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил рассмотреть возможность отключаемой программы субсидирования ипотечных кредитов, которая бы действовала только в период, когда ключевая ставка ЦБ РФ бы превышала 10%. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Необходимо сохранять адресные меры поддержки, в первую очередь, для семей с детьми. Есть смысл подумать и над новыми инструментами, например, ввести программу, которая бы субсидировала ипотечные кредиты в случае повышения ключевой ставки свыше 10%", - сказал он.

Мутко отметил, что эта мера может не понадобиться с учетом текущих прогнозов Банка России, однако она "добавит уверенности застройщикам и позволит им создавать долгосрочные инвестиционные стратегии даже в случае каких-то новых внешних шоков".

По его мнению, с учетом завершения части льготных программ в середине следующего года могут замедлиться запуски новых жилищных проектов, потому что застройщики будут стремиться минимизировать риски. Однако до конца 2023 года эта тенденция не проявится, считает Мутко. За 8 месяцев 2023 года, по его данным, в РФ запущено строительство более 28 млн кв. метров.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.