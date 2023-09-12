ДОМ.РФ обеспечит инфраструктурой масштабные жилищные проекты на Дальнем Востоке

По информации госкомпании, в рамках соглашения с девелопером "Самолет" ДОМ.РФ рассмотрит применение механизма для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в двух развивающихся районах Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с девелопером "Самолет" и специализированным застройщиком "Речной порт Якутск" проработают запуск механизма инфраструктурных облигаций для строительства и модернизации инфраструктуры в развивающихся микрорайонах Владивостока и Якутска, сообщила пресс-служба госкорпорации в ходе Восточного экономического форума.

"ДОМ.РФ совместно с группой "Самолет" и специализированным застройщиком "Речной порт "Якутск" проработают запуск механизма инфраструктурных облигаций для строительства и модернизации инфраструктуры в развивающихся микрорайонах Владивостока и Якутска. Соответствующие соглашения подписаны на ВЭФ-2023", - говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

По информации госкомпании, в рамках соглашения с девелопером "Самолет" ДОМ.РФ рассмотрит применение механизма для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в двух развивающихся районах Владивостока - на улицах Нейбута и Сабанеева. "Важно, что инициаторами совместных проектов все чаще становятся сами инвесторы, в том числе федерального уровня. Наша задача - оказать им всестороннюю помощь в реализации планов по обеспечению жителей Дальнего Востока комфортным жильем", - приводит пресс-служба комментарий директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александра Аксакова.

Совместно с "Речным портом Якутск" Институт развития планирует реализовать проект по строительству сетей водо- и энергообеспечения, теплоснабжения, а также дорог для жилого комплекса "Ленские высоты". Размер потенциального займа оценивается в 5,1 млрд рублей. Реализация проекта обеспечит ввод более 363 тыс. кв. м жилья.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ уже есть примеры обеспечения целых жилых кварталов инфраструктурой, в том числе на Дальнем Востоке. С помощью льготного финансирования идет строительство ЖК "Гороховое поле" в Магадане, ЖК "Уюн" в Южно-Сахалинске и ДК "Звездный" в Якутске. "Инфраструктурные облигации уже используются для строительства дорог, инженерных сетей, образовательных, медицинских и спортивных объектов в новых микрорайонах Магадана, на Сахалине и в Якутии. Достигнутые на ВЭФ договоренности расширят географию применения нашего механизма", - подчеркнул Аксаков.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам - реализовывать масштабные строительные проекты. Его применение уже одобрено для 42 проектов в 22 регионах, общая сумма займов по ним превышает 138 млрд рублей.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.