Глава Минвостокразвития: дальневосточная ипотека остается флагманом ипотечных программ РФ

Алексей Чекунков отметил, что президент России Владимир Путин поддержал просьбу дальневосточников увеличить потолок кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей, а также распространить ее на работников ВПК

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная ипотека, действие которой президент России Владимир Путин предложил распространить на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса, стала флагманом ипотечных программ России. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.

"Президент поддержал просьбу дальневосточников увеличить потолок кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей, а также распространить ее на работников ВПК. Дальневосточная ипотека продолжает оставаться флагманом среди льготных ипотечных программ в России", - сказал Чекунков.

На пленарной сессии в ходе ВЭФ президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность - поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м. Более того, глава государства предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. В рамках доклада президенту Чекунков отмечал, что эта дальневосточная ипотека была локомотивом для большинства льготных ипотечных программ в стране, она повлияла на рынок жилья на Дальнем Востоке. Однако в 2019 году на старте программы льготный кредит позволял купить в среднем 96 кв. м, а сейчас, с учетом максимальной суммы в 6 млн рублей, это только 56 кв. м. В связи с этим министр просил увеличить верхний предел суммы дальневосточной ипотеки.

В 2013 году Владимир Путин дал старт новой государственной политике развития Дальнего Востока, в послании Федеральному собранию он заявил, что подъем этого макрорегиона является национальным приоритетом на весь XXI век. Как сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, в ходе достижения поставленных целей в макрорегион привлечено 3,4 трлн рублей инвестиций, запущено 673 предприятия. Основные инвестиции пришли в отрасли с высокой добавочной стоимостью - это газохимия и нефтехимия, горнорудная промышленность, металлургия, логистика, транспорт, недвижимость, девелопмент, судостроение. По словам Трутнева, реформа по улучшению благосостояния в ДФО затронула 5 млн жителей, или 62% от населения Дальнего Востока, но "миссия не выполнена", цель - улучшить жизнь всех 100%.

По словам главы Минвостокразвития, одним из основных достижений в рамках реформы стало удвоение объемов ввода жилищного строительства. Так, например, в 2018 году было введено порядка 2,5 млн кв. м, а к концу 2023 года этот показатель достигнет 4,6 млн кв. м. Такого эффекта, подчеркнул Чекунков, в том числе удалось достичь благодаря программе льготного кредитования "Дальневосточная ипотека", благодаря которой порядка 79 тыс. семей приобрели или построили новое жилье. В строительную отрасль ДФО направлен 341 млрд рублей.

Программы поддержки для людей

Программа "Гектар" действует с 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, далее по истечении срока участок можно арендовать или получить в собственность. Популярными видами использования участков стали жилищное строительство индивидуальных жилых домов (39%), сельское хозяйство (35%), отдых и рекреация (9%), предпринимательство (14%). "Гектар" на Дальнем Востоке получили более 119 тыс. человек.

В макрорегионе также реализуется программа "Дальневосточный квартал" - инструмент, разработанный Минвостокразвития России, позволяет инвесторам, реализующим проекты комплексной застройки, получить льготы резидентов территорий опережающего развития. Пилотные проекты реализуются в семи регионах ДФО, а до 2030 года планируется построить 1,8 млн кв. м нового жилья для 90 тыс. дальневосточников.

Действует и дальневосточный трек программы "Приоритет 2030", на реализацию программы модернизации 12 дальневосточных вузов направлены 6 млрд рублей. Кроме того, на Дальнем Востоке реализуется программа подготовки кадров для системы госуправления "Муравьев-Амурский". Как ранее заявлял Алексей Чекунков, 40 выпускников первого потока уже поступили на госслужбу в большинстве регионов ДФО, больше половины курсантов приехали из других регионов - Москвы, Архангельска, Челябинска, Краснодара и других городов. Интерес к этой программе высокий - конкурс на второй поток 62 человека на место, цель министерства - до 2028 года создать новый пласт управленцев для госслужбы Дальнего Востока, получить новое качество управления развитием макрорегионом.

В рамках единой президентской субсидии в ДФО построены или отремонтированы более 1,5 тыс. объектов, в том числе 67 больниц, 153 школы, 30 детских садов, 43 объекта культуры и досуга, 63 спортивных объекта. Закупается новое оборудование для социальных объектов. По программе "1 000 дворов" в 2022 году были построены 1,2 тыс. новых общественных пространств, в текущем году будут созданы еще 562 новых двора.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.