ВТБ считает, что спрос на Дальневосточную ипотеку может вырасти после обновления условий

В банке сообщили о готовности принимать заявки по новым параметрам после их утверждения в кабмине

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Спрос на Дальневосточную ипотеку может вырасти на треть, ВТБ готов принимать заявки по новым параметрам после их утверждения в кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ поддерживает расширение условий Дальневосточной ипотеки, прогнозирует, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть, и готов принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в правительстве", - говорится в сообщении.

Объекты площадью от 60 кв. м являются более привлекательными для жителей региона, и расширение лимита по программе до 9 млн рублей - закономерный шаг в развитии программы, отмечают в банке.

"Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся", - прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводит пресс-служба.

На пленарной сессии в ходе ВЭФ президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность - поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м. Более того, глава государства предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

"Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. Она позволяет взять жилищный кредит на жилье на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на сумму до 6 млн рублей на срок до 20 лет.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.