Недвижимость в новых регионах можно будет зарегистрировать в любом МФЦ с 2024 года

Параллельно Росреестр налаживает взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы оптимизировать работу по ипотеке и новым жилищным проектам, заключил глава ведомства Олег Скуфинский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росреестр запустит с 2024 года возможность зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ через МФЦ любого субъекта России, пилотно эта функция заработает до конца 2023 года в Москве, Подмосковье и Ростовской области. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава ведомства Олег Скуфинский.

"До конца 2023 года мы обеспечим возможность подачи документов на регистрацию недвижимости, расположенной в новых регионах, через МФЦ Москвы, Московской и Ростовской областей, в 2024 - из любой точки страны", - сказал он.

Скуфинский добавил, что основной инструментарий Росреестра (предоставление сведений из ЕГРН, постановка на кадастровый учет и регистрация прав) станет доступным на портале "Госуслуги" для жителей новых регионов РФ с 2024 года, после того как заработает система межведомственного взаимодействия.

Параллельно Росреестр налаживает взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы оптимизировать работу по ипотеке и новым жилищным проектам, заключил он.