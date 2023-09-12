12 сентября, 11:44
Восточный экономический форум

Недвижимость в новых регионах можно будет зарегистрировать в любом МФЦ с 2024 года

Параллельно Росреестр налаживает взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы оптимизировать работу по ипотеке и новым жилищным проектам, заключил глава ведомства Олег Скуфинский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Росреестр запустит с 2024 года возможность зарегистрировать недвижимость в новых регионах РФ через МФЦ любого субъекта России, пилотно эта функция заработает до конца 2023 года в Москве, Подмосковье и Ростовской области. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава ведомства Олег Скуфинский.

Читайте также
Интервью
Глава Росреестра: запустим чаты для соседей по "Дальневосточному гектару"

"До конца 2023 года мы обеспечим возможность подачи документов на регистрацию недвижимости, расположенной в новых регионах, через МФЦ Москвы, Московской и Ростовской областей, в 2024 - из любой точки страны", - сказал он.

Скуфинский добавил, что основной инструментарий Росреестра (предоставление сведений из ЕГРН, постановка на кадастровый учет и регистрация прав) станет доступным на портале "Госуслуги" для жителей новых регионов РФ с 2024 года, после того как заработает система межведомственного взаимодействия.

Параллельно Росреестр налаживает взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы оптимизировать работу по ипотеке и новым жилищным проектам, заключил он. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация