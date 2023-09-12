В Москве девелопер "Брусника" начал строительство первого объекта

На территории возведут квартал с двумя домами, детский сад на 175 мест и коммерческие павильоны

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания "Брусника" начинает строительство первого объекта в Москве, завершение проекта планируется в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Первый столичный проект компании будет построен в Метрогородке в границах Тагильской улицы и 1-го Иртышского проезда в Восточном административном округе. Здесь возведут квартал с двумя домами переменной высотности, детский сад на 175 мест и коммерческие павильоны", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект будет реализован в две очереди, завершение планируется в 2027 году.

В проекте 2,6 тыс. квартир, 90% из которых будут иметь балконы и лоджии. Разноэтажные секции высотой от 28 до 100 м объединит стилобат, в котором разместятся нежилые помещения и ретейл. Фасады домов облицуют керамогранитом с фактурой камня светлых и темных тонов, это отсылка к работе зодчих XVIII-XIX веков.

В квартале запроектированы закрытые от машин дворы с функциональными зонами для тихого отдыха, пикников, игр, занятий спортом. Около 70% территории дворов займут растения, подобранные по календарю цветения. Подземный паркинг рассчитан на 500 машиномест.

"Брусника" основана в 2004 году, штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. Согласно единому ресурсу застройщиков, компания возводит 841,5 тыс. кв. м жилья, являясь 14-м в России девелопером по текущему объему строительства. Компания обладает первым на российском рынке жилья эко-сертификатом BREEAM уровня excellent и признана инновационно-стимулирующим застройщиком страны.