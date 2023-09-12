В Москве за лето обработали более 12 тыс. обращений по программе реновации

Москвичей больше всего интересуют темы, связанные с этапами и сроками, механизмом переселения жителей, подбором новых территорий для строительства домов

МОСКВА, 12 сентября. ТАСС/. Сотрудники Департамента градостроительной политики Москвы (ДГП), единого контактного центра стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации в Москве за лето приняли и обработали порядка 12,4 тыс. обращений от жителей столицы. Об этом сообщил руководитель ДГП Сергей Левкин.

"Больше всего вопросов поступает в Общественный штаб, сотрудники которого за лето обработали около 7,2 тыс. обращений. В единый контактный центр поступило более 3,3 тыс. запросов. Специалисты департамента градостроительной политики обработали около 1,9 тыс. обращений", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что москвичей больше всего интересуют темы, связанные с этапами и сроками, механизмом переселения жителей, подбором новых территорий для строительства домов. В свою очередь, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отметил, что чаще всего москвичи обращаются в организацию по телефону горячей линии.

"Вопросы задают как жители, находящиеся в процессе переселения, так и те, кому долгожданный переезд только предстоит. Также для получения юридической консультации жители приходят на приемы в Общественный штаб. За летний период мы приняли более 250 человек. Такое же количество москвичей обратилось к нам по электронной почте. В Общественный штаб может обратиться любой, у кого есть вопросы о реновации. Наши специалисты дадут разъяснения по волнующим вопросам", - цитирует пресс-служба Теличенко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5,1 тыс. домов.