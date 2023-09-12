В Коньково начали возводить четыре жилых корпуса по программе реновации

В настоящее время ведутся работы по устройству котлована

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство четырех жилых корпусов для участников программы реновации началось в районе Коньково на юго-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Коньково по адресу: улица Бутлерова, з/у 34.2, участок 1.2 началось строительство четырех жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Корпуса будут переменной этажности, в подземном уровне разместится автостоянка. Фасады зданий будут вентилируемыми, их облицуют фиброцементными панелями белого цвета и бетонной плиткой бежевого оттенка. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 560 квартир (однокомнатных - 344, двухкомнатных - 164, трехкомнатных - 52). Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - уточнили в пресс-службе.

Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят современные лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в департаменте.