В Москве по программе реновации строят более 1,7 млн кв. м жилья на месте снесенных домов

В эти дома смогут переехать свыше 60 тыс. участников программы реновации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В рамках программы реновации на месте ранее снесенных в Москве домов возводят 12 новостроек общей площадью свыше 1,7 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации активно реализуется во всех округах и районах города. Уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство новых домов. Сейчас на месте уже снесенных пятиэтажек строится 98 современных и комфортных домов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в эти дома смогут переехать свыше 60 тыс. участников программы реновации.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. "Очень важно не останавливать процессы переселения и строительства ни на одном из этапов. Сейчас в столице введены в эксплуатацию уже четыре новостройки, возведенные на месте ранее снесенных домов. Дома находятся в районах Бескудниковский, Бабушкинский, Нагатинский затон, Южное Бутово", - отметил он, добавив, что с каждым годом объемы ввода и переселения будут только расти.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов. Для ее реализации подобраны 592 стартовые площадки.