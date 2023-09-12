В СК сообщили о более 300 недобросовестных застройщиках в РФ, не выполняющих обязательства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что ведомство "ведет системную деятельность по разрешению данного социально чувствительного вопроса"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 300 недобросовестных строительных компаний не выполняют свои обязательства перед гражданами, в реестр проблемных объектов включено около 900 жилых зданий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В настоящее время обязательства не выполняют свыше 300 недобросовестных строительных компаний, в Единый реестр проблемных объектов включено около 900 жилых зданий. Наибольший массив таких объектов находится в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия", - говорится в сообщении. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который провел 12 сентября совещание по вопросам расследования преступлений в сфере долевого строительства, подчеркнул, что СК "ведет системную деятельность по разрешению данного социально чувствительного вопроса", отметили в пресс-службе.

В СК также рассказали, что следователями проделана серьезная работа, позволяющая компенсировать причиненный потерпевшим ущерб, размер которого только в этом году составил 2,4 млрд рублей, наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд рублей. "Председатель СК РФ поручил всем руководителям региональных следственных управлений активизировать следственную работу по пресечению незаконных действий в сфере долевого строительства, в особенности коррупционного характера, а также деятельность по возмещению ущерба, причиненного противоправными деяниями компаний-застройщиков и должностных лиц соответствующих органов", - заключили в пресс-службе.