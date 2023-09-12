В Брянской области 18 человек получили первые жилищные сертификаты для детей-сирот

Номинал сертификата зависит от средней рыночной стоимости 1 кв. м и норматива общей площади помещения, предоставляемой детям-сиротам

ТАСС, 12 сентября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник вручил первые 18 жилищных сертификатов сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Сегодня в торжественной обстановке вручили 18 сертификатов на приобретение жилья. Это новая дополнительная мера соцподдержки: из областного бюджета выделяются средства на оплату сертификатов, а человек самостоятельно выбирает подходящее жилье на свободном рынке - готовое или в ипотеку", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

В июне депутаты Брянской областной думы приняли закон, позволяющий детям-сиротам получать сертификаты на приобретение жилья, право на него имеют лица, достигшие 21 года, физически и юридически дееспособные и не имеющие судимости за совершение умышленных преступлений. Номинал сертификата зависит от средней рыночной стоимости 1 кв. м и норматива общей площади помещения, предоставляемой детям-сиротам.

По словам губернатора, в 2023 году власти Брянской области направят на обеспечение детей-сирот жильем порядка 1,2 млрд рублей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. "За последние восемь лет на жилье для детей-сирот из областного бюджета было выделено более 3,5 млрд рублей, приобретено 2 239 квартир, в том числе 1 448 - на первичном рынке жилья", - добавил Богомаз.

В 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе было выделено 646,6 млн рублей, из них 563,8 млн рублей - из областного бюджета. Было приобретено 284 квартиры, из них на первичном рынке - 229.