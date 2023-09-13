В Минвостокразвития заявили, что дальневосточная ипотека будет расширена до Нового года

Глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что верхняя планка по кредиту повысится до 9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Верхняя планка по кредиту на дальневосточную ипотеку будет увеличена до 9 млн рублей к Новому году, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы сделаем это до Нового года. Дальневосточная ипотека - это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса. Она позволила нам удвоить темп ввода жилья - чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос и так далее", - сказал он.

Ранее министр докладывал президенту, что дальневосточная ипотека была локомотивом для большинства льготных ипотечных программ в стране, она повлияла на рынок жилья на Дальнем Востоке. Однако в 2019 году на старте программы льготный кредит позволял купить в среднем 96 кв. м, а сегодня, с учетом максимальной суммы в 6 млн рублей, это только 56 кв. м.

Кроме того, глава государства предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Эта мера, по словам министра, также будет введена до Нового года.

На пленарной сессии в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин предложил скорректировать параметры дальневосточной ипотеки - поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.