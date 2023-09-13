Глава ЕАО сообщил, что в Биробиджане за 10 лет построят 176 тыс. кв. м жилья

Его возведут в рамках реализации программы "Дальневосточный квартал" уточнил Ростислав Гольдштейн

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство 176 тыс. кв. м жилья запланировано в ключевом городе Еврейской автономной области (ЕАО) - Биробиджане - до 2034 года. Об этом ТАСС сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на полях форума.

"Одобрение Инвестиционного совета ЕАО получил проект компании "ДВ-регион инвест" по комплексной застройке - строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры - в городе Биробиджан в рамках реализации программы "Дальневосточный квартал". На земельном участке в районе улицы Широкой будут построены 36 многоквартирных домов, детский сад, поликлиника и школа. ООО "ДВ-регион инвест" внесено в реестр резидентов территории опережающего развития. До 2034 года в рамках программы "Дальневосточный квартал", реализуемой Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, компания должна поэтапно построить более 176 тыс. кв. м в административном центре ЕАО", - сказал губернатор.

Он добавил, что региональным правительством заключены соглашения на строительство многоквартирных жилых домов, первые из которых - четыре здания общей площадью - 29,2 тыс. кв. м - начнут возводить в октябре следующего года. "На земельном участке, расположенном в 70 м южнее дома 14 по улице Карла Маркса в Биробиджане, будет построено 16 многоквартирных жилых домов, общей площадью - 81,98 тыс. кв. м. Срок строительства - 2024 - 2030 годы", - добавил Гольдштейн, отметив, что еще три многоквартирных дома общей площадью 4,88 тыс. уже строятся.

Часть площади построенного жилья планируется использовать как арендный фонд. Всего планируется построить 495 квартир по программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе". Первые квартиры можно будет арендовать в 2025 году. Аренда будет субсидироваться из федерального и региональных бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.