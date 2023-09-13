Землю в собственность по программе "Гектар" получили 23 тыс. человек

Всего в программе участвуют свыше 120 тыс. человек, уточнила замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Земельные участки в собственность по программе "Гектар" получили уже 23 тыс. человек, сообщила на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Земля дальневосточная: мой дом - моя крепость" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй крупный такт развития программы "Гектар", когда первые получатели, которые самые первые рискнули, первопроходцы этой программы, уже пройдя пятилетний период, оформляют участки в собственность. Если сегодня у нас участников программы "Гектар" более 120 тыс. уже на сегодня, то из них 23 тыс. стали собственниками", - сказала Нургалиева.

Она отметила, что часто эта земля довольно высокой стоимости, поэтому программа дает возможность не только построить дом для семьи, но и позволяет повысить благосостояние людей. По ее словам, более половины участников говорит, что ключевой их интерес - в строительстве собственного дома. Таким образом, программа помогает решать демографическую задачу Дальнего Востока, закрепляя здесь людей.

"Мне кажется, что вот эти 23 тыс. тех, кто уже стали собственниками, это во многом подтверждение успешности программы, люди на протяжении пяти лет осваивали и приняли решение теперь оформить в собственность, платить налоги уже как на собственное имущество, и мы видим непрекращающийся интерес новых получателей, ежегодно количество получателей новых гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике продолжает расти", - отметила Нургалиева.

Программа "Гектар" действует с 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, потом участок можно арендовать или получить в собственность. Популярными видами использования участков стали ИЖС, сельское хозяйство, рекреация, предпринимательство.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.