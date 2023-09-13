В Якутии по программе "Гектар" планируют построить 300 тыс. кв. м индивидуального жилья

Из них 75% уже возвели, отметил замминистра экономики региона Александр Афанасьев

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Планы индивидуального жилищного строительства по программе "Гектар" в Якутии подразумевают возведение в 2023 году 300 тыс. кв. м жилья, сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Земля дальневосточная: мой дом - моя крепость" заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) Александр Афанасьев.

"По индивидуальному жилищному строительству на 2023 год мы запланировали 300 тыс. кв. м по программе, из них 75% уже построено", - сказал Афанасьев.

В апреле пресс-служба регионального правительства сообщала, что всего в 2023 году в Якутии планируется ввести в эксплуатацию 650 тыс. кв. м жилья.

Программа "Гектар" действует с 2016 года и основывается на праве каждого гражданина России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования, далее по истечении срока участок можно арендовать или получить в собственность. Популярными видами использования участков стали жилищное строительство индивидуальных жилых домов, сельское хозяйство, отдых и рекреация, предпринимательство.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.