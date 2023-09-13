13 сентября, 06:07

Сальдо: генплан по строительству города на Арабатской стрелке появится до конца года

Врио губернатора Херсонской области уточнил, что на стрелке есть населенные пункты, построенные и работающие базы отдыха, санатории

ГЕНИЧЕСК, 13 сентября. /ТАСС/. Генплан по строительству города на Арабатской стрелке в Херсонской области разработают до конца года.

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Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"Уже проектирование ведется московским институтом пространственного планирования, собираются все данные для того, чтобы этот город был построен. <…> Генплан уже будет в этом году", - сказал он.

Сальдо уточнил, что на стрелке есть населенные пункты, построенные и работающие базы отдыха, санатории. "Все это гармонично впишется в город, в котором в будущем люди будут жить, и счастливо жить", - подчеркнул он.

  

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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