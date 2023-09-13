В Люблине началось строительство дома по программе реновации

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство многоквартирного дома по программе реновации стартовало в районе Люблино в Москве, в новостройке будет 277 квартир. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.

"В районе Люблино по адресу: Спортивный проезд, з/у 6А/ 6 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - привели в тексте слова руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройка будет состоять из четырех секций переменной этажности, в подземном уровне разместится автостоянка. В качестве облицовочных материалов для фасадов здания будет использован керамический кирпич коричневого и бежевого оттенка. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Как рассказали в департаменте, всего здесь будет 277 квартир. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.