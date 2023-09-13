В Новой Москве около 3,3 тыс. жителей получили новые квартиры по реновации

Новомосковский административный округ входит в тройку лидеров по числу горожан, заключивших договоры в 2023 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 3,3 тыс. жителей из 98 старых домов в Новомосковском административном округе (НАО) Москвы получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Программа реновации в Новомосковском административном округе началась в 2019 году. С того момента город предложил новые квартиры жителям 98 старых домов в девяти поселениях НАО. Свыше 6,2 тыс. человек уже стали правообладателями жилья в новостройках, больше половины из них - почти 3,3 тыс. - заключили договоры в этом году", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Отмечается, что округ входит в тройку лидеров по числу горожан, заключивших договоры в 2023 году. В Юго-Восточном и Восточном округах правообладателями жилья с начала года стали почти 5,4 тыс. и около 3,5 тыс. москвичей соответственно.

По условиям программы горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой в новостройках. Жилье оснащено сантехникой, светильниками и кухонной плитой. Первые этажи новых домов предназначены для размещения магазинов, аптек и предприятий сферы обслуживания.

"По программе реновации в Новомосковском административном округе столицы будут расселены 125 домов старых домов, новое современное жилье получат порядка 11 тыс. москвичей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, в Новомосковском административном округе уже передано под заселение по программе реновации более 240 тыс. кв. м жилья в поселениях Десеновском, Мосрентген и Рязановском. Еще 38,5 тыс. кв. м жилья строится или находится в проектировании.