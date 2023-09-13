В Москве возобновили возведение пожарного депо

Объект построят на Западной улице

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новое здание пожарного депо с учебным центром появится на Западной улице в Москве, ранее строительство объекта было приостановлено на стадии возведения монолитных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В Восточном районе по адресу: Западная улица, владение 16 возобновились работы по объекту долгостроя - зданию пожарного депо. <...> Строительство объекта было приостановлено на стадии возведения монолитных конструкций здания и выполнения отделочных работ. В целях завершения строительства городским заказчиком определена новая управляющая компания, которой проведено обследование возведенных конструкций здания, доработана проектная документация и в августе получено разрешение на строительство", - говорится в сообщении.

Поясняется, что сейчас на объекте полным ходом ведутся строительные работы.

"Появится новое современное здание пожарного депо с учебным центром и парковкой на пять машиномест", - привели в тексте слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.