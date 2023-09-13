Кабмин повысил минимальный размер первого взноса по ипотечным госпрограммам до 20%

Предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках госпрограмм, снизится на 0,5 п.п.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"По кредитам (займам), по которым кредитный договор (договор займа) или дополнительное соглашение о рефинансировании заключены со дня вступления в силу постановления, заемщик оплачивает за счет собственных средств <…> 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома", - говорится в документе.

Кроме того, на 0,5 п.п. снижается предельная величина субсидий банкам, кредитующим в рамках госпрограмм.

Документ датирован 9 сентября и вступит в силу 20 сентября.

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. В течение действия ставки и условия программы неоднократно корректировались. Согласно прежним условиям, первоначальный взнос составляет не менее 15% от стоимости жилья.