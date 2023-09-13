В Москве пройдет девятый прием по вопросам программы реновации

Он состоится 14 сентября в Общественном штабе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Девятый в 2023 году прием жителей Москвы с участием представителей столичного департамента градостроительной политики состоится в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации 14 сентября, сообщила пресс-служба департамента.

"Прием граждан по вопросам программы реновации пройдет в Общественном штабе 14 сентября по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Чаще всего граждан интересуют сроки переселения. Также специалистам задают вопросы о гарантиях, предусмотренных программой реновации, подборе дополнительных территорий для строительства новых домов", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

В рамках тематического приема москвичи могут получить ответы на вопросы о том, как реализуется программа реновации не только в целом в столице, но и в конкретном районе или округе, уточнить гарантии программы, а также свои права и обязанности. Для приема гражданам необходимо заранее зарегистрироваться, позвонив по телефону горячей линии 8 (495) 548-20-80.