В центре Москвы реализовали на торгах более 460 объектов за восемь месяцев

Более половины таких объектов - нежилые здания и коммерческие помещения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с января по август реализовали более 460 объектов земельно-имущественных торгов - коммерческих помещений, нежилых зданий, нестационарных торговых объектов (НТО) и машино-мест в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За восемь месяцев 2023 года в Центральном административном округе столицы было реализовано 466 объектов земельно-имущественных торгов. Более половины из них - нежилые здания и коммерческие помещения. С начала года инвесторы приобрели и арендовали 244 таких объекта, за каждый из которых конкурировали в среднем шесть претендентов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что автовладельцы активно участвуют в торгах по продаже машино-мест. Такие объекты располагаются как в подземных паркингах, так и на многоуровневых наземных автостоянках. С начала года жители приобрели в ЦАО 129 таких объектов, а конкуренция составила в среднем шесть претендентов на лот.

"Спросом у инвесторов пользуются также нестационарные торговые объекты в ЦАО. В них победители торгов открывают кафе и пункты проката спортинвентаря, продовольственные и сувенирные магазины или самостоятельно размещают павильоны, киоски, торговые автоматы и другие НТО в коммерчески привлекательных местах, например в парках, на бульварах и возле вестибюлей метро. В январе - августе на городских аукционах в центре Москвы было реализовано 93 таких объекта, а за один лот конкурировали в среднем по три участника торгов", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Городские объекты реализуются через открытые аукционы, публичные предложения, конкурсы, а также без объявления цены. Вся информация о предстоящих торгах публикуется на Инвестиционном портале Москвы, а для участия в них, как правило, достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.