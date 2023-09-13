В Череповце сдали долгострой, квартиры в котором дольщики ждали 10 лет

Мэр города Вадим Германов сообщил, что первые два подъезда дома построили в 2015 и 2016 годах

ТАСС, 13 сентября. Долгострой, жилой дом по улице Наседкина в Череповце, ввели в эксплуатацию. Свои квартиры ждали несколько сотен семей около 10 лет, сообщил мэр города Вадим Германов.

"Жилой дом на Наседкина, 27А в Череповце введен в эксплуатацию. Управление архитектуры выдало соответствующее разрешение на третью очередь строительства. Так завершилась десятилетняя эпопея, заложниками которой оказались несколько сотен семей, вложивших свои деньги в здание. Первые два подъезда этого дома были построены в 2015 и 2016 годах. Но продолжение здания застройщик уже не осилил. Работа встала, а с объекта постепенно начали вывозить оборудование", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова проблемный дом был передан Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Вологодской области, и строительство возобновилось. В прошлом году была сдана секция на 130 квартир, в этом - на 107. В Череповце остаются еще четыре проблемных стройки с обманутыми дольщиками, сообщил мэр.

Накануне губернатор, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире, прокомментировал ситуацию с жилищным комплексом "Кристалл" в Череповце и обманутыми дольщиками. "Строительная компания "Инвестстройзаказчик", разрешение было получено еще в 2015 году, но, к сожалению, компания обанкротилась. Мы направили заявку в Фонд развития территорий, получили несколько ответов, что лимит исчерпан. Тогда мы приняли решение заместить средства фонда бюджетными средствами. Чтобы получить на это разрешение, направили письмо в Минстрой России. Ждем разрешения от Минстроя и как только его получим, начнем финансировать решение по возмещению затрат дольщиков по этому дому. Думаю, что вопрос должен решиться в ближайшее время", - сообщил глава региона.