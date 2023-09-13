В Москве в собственность города передали спорткомплекс в районе Северное Бутово

Общая площадь объекта составляет 5,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Инвестор передал в собственность города построенный в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) спортивный комплекс с бассейном на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В августе этого года построенный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Северное Бутово был передан в собственность города. Общая площадь объекта составляет 5,8 тыс. кв. м. В нем оборудовано все необходимое для организации тренировок и занятий физкультурой жителей разного возраста: универсальный и тренажерный залы, медицинские и административные помещения, буфет", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что спортивный комплекс в оперативное управление получил ГБУ "Мосспортобъект", подведомственный Департаменту спорта Москвы.

В столице с 2016 года застройщикам выделяют землю без торгов для реализации МаИП. Этот особый статус могут получить значимые для города объекты, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры Москвы, рост инвестиций в экономику города. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.