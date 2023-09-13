В Москве на Молодогвардейской улице построят дом для участников программы реновации

В здании планируют разместить 300 квартир

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дом площадью около 32 тыс. кв. м для переселения москвичей в рамках программы реновации возведут в Кунцево на западе столицы. Двухсекционное здание оформят керамогранитом в белых и серых оттенках, динамику фасадам задает чередование горизонтальных и вертикальных поясов, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Концепцию новостройки по адресу: Молодогвардейская улица, земельный участок 53, разработала проектная компания "Квант".

"На западе столицы в районе Кунцево на месте ранее расселенных домов будет возведен современный жилой комплекс для участников программы реновации. В нем будет 300 квартир с улучшенной отделкой и удобными планировками, а сам объект отличает качественная средовая архитектура, которая позволит удачно вписать его в существующую застройку", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в комитете, на подземном уровне новостройки предусмотрен паркинг, въезд в него спроектирован в виде отдельно стоящего строения. Во дворе сделают детскую и спортивную площадки, зону отдыха с лавочками, высадят многолетники, деревья и кустарники, установят опоры освещения.