Участники программы "Архитекторы.рф" отправятся в Китай для повышения квалификации

По информации ДОМ.РФ, за неделю специалисты ознакомятся с успешными практиками создания социальной, жилой и коммерческой инфраструктуры

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/ Участники программы профессионального развития "Архитекторы.рф" отправятся в Китай для изучения архитектурно-градостроительного контекста городов Шанхай и Ханчжоу, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Участники пятого потока программы профессионального развития "Архитекторы.рф" (реализуется ДОМ.РФ) отправятся в Китай для изучения архитектурно-градостроительного контекста городов Шанхай и Ханчжоу", - говорится в сообщении.

По информации ДОМ.РФ, за неделю специалисты ознакомятся с успешными практиками создания социальной, жилой и коммерческой инфраструктуры, проанализируют проекты, связанные с водно-земельными каркасами городов, и получат навыки работы с историческим и промышленным наследием.

Первым городом, куда отправятся участники юбилейного года "Архитекторы.рф", станет Шанхай, второй по количеству жителей город Китая, международный культурный и финансовый центр. В рамках исследования развития агломераций и мегаполисов участники программы также посетят один из городов региона дельты реки Янцзы - Ханчжоу, столицу провинции Чжэцзян. Предстоящую поездку анонсировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе Восточного экономического форума - 2023.

По мнению Филиппова, в основе современной китайской архитектуры лежит сочетание искусства и практичности, элементы традиционного зодчества в комбинации с передовыми тенденциями в градостроительстве. "Архитектурные бюро Китая реализуют проекты, оригинальные с точки зрения внешнего вида и интерьера. Они ориентированы на заботу об окружающей среде и интересы человека". - приводятся в сообщении его слова. Он также отметил, что поездка в Китай - новый этап развития программы "Архитекторы.рф", который позволит перенять лучшие градостроительные практики двух городов. Этот опыт будет использован для создания собственных проектов, будет способствовать развитию городской среды и повышению уровня жизни в регионах России.

Вместе с местными экспертами архитекторы отправятся на образовательные экскурсии по ключевым объектам городского развития Шанхая и Ханчжоу. Специалисты также оценят городскую среду Шанхая через исследовательскую и профессиональную призму. Например, они посетят общественные пространства набережной Янпу, оценят пешеходную инфраструктуру набережных района Луцзяцзуй, увидят город с точки зрения различных групп пользователей.

О программе

Программа "Архитекторы.рф" реализуется с 2018 года по поручению правительства РФ и включает в себя офлайн-программу, бесплатные онлайн-курсы, издательскую деятельность, краткосрочные просветительские программы в регионах "Городские практики".