В Даниловском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по реновации

Новостройка рассчитана на 311 квартир

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четвертую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Даниловском районе Москвы, дом рассчитан на 311 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Даниловский по адресу: улица Дубининская улица, дом 69 А ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Новостройка стала четвертой возведенной по программе реновации в Даниловском районе. Дом возвели по индивидуальному проекту", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройка состоит из трех монолитных секций. На подземном этаже размещена парковка для автомобилей на 74 машино-места. Фасад здания выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, на них установлены корзины под кондиционеры. Лоджии остеклены. Все три секции расположены в форме буквы "п". Такое решение позволило сформировать на придомовой территории полузакрытое дворовое пространство.

Жилой дом рассчитан на 311 квартир (однокомнатных - 100, двухкомнатных - 126, трехкомнатных - 85). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации. В вестибюле жилой части размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", - добавили в пресс-службе.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.