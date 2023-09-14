Девелопер "Инград" построит новый жилой квартал в Мытищах

Проект будет включать в себя три жилых квартала из 34-х корпусов, четырех детских садов, двух школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, торгового центра и двух административно-офисных зданий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" получила разрешение на строительство первой очереди жилого квартала вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа получила разрешение на строительство первой очереди нового жилого квартала комфорт-класса "Белый Мыс". В первую очередь проекта входят два жилых корпуса из шести секций, ввод в эксплуатацию которых запланирован на второй квартал 2026 года", - говорится в сообщении. Микрорайон находится в 1 км от МКАД и 500 м от Осташковского шоссе.

Дома в 12-23 этажей рассчитаны в общей сложности на 2 610 квартир с жилой площадью более 115 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено более 70 видов планировочных решений - от студий до четырехкомнатных квартир. Помимо жилых домов в первую очередь проекта входит строительство школы на 1 335 учеников, а также открытые многоуровневые паркинги. Все объекты, предусмотренные первым этапом, планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Масштабный инвестиционный проект будет включать в себя три жилых квартала из 34-х корпусов, четырех детских садов, двух школ, одной поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, торгового центра и двух административно-офисных зданий. В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура, магазины, кафе, организации сферы услуг. Реализация проекта рассчитана до конца 2031 года.

Проектные решения нового жилого квартала учитывают объекты культурного наследия (ОКН) федерального значения - Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, XVII в. и Дворцовая усадьба "Тайнинское", которые не расположены в зоне будущей жилой застройки, рассказали в пресс-службе. "Развитие прилегающей к ОКН заброшенной территории в рамках комплексного развития позволит значительно улучшить инфраструктуру целого района, а также привлечет внимание к историческим объектам", - считают в группе компаний.

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 659,99 тыс. кв. м жилья, являясь 20-м в России девелопером по текущему объему строительства.