В Москве зарегистрирована первая сделка по машиночитаемой доверенности

Специалисты управления, которые занимаются кадастровым учетом и регистрацией прав на объекты недвижимости, подобный документ получили впервые, и после проведения правовой экспертизы успешно зарегистрировали сделку в течение трех дней

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Впервые в Москве Росреестром зарегистрировано право собственности по машиночитаемой доверенности, сообщила пресс-служба управления Росреестра по столице.

"В Росреестре по Москве впервые зарегистрировано право собственности на объект недвижимости по уникальному в своем роде пакету документов, содержащему в составе машиночитаемую доверенность (МЧД)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным столичного Росреестра, специалисты управления, которые занимаются кадастровым учетом и регистрацией прав на объекты недвижимости, подобный документ получили впервые, и после проведения правовой экспертизы успешно зарегистрировали сделку в течение трех дней. "Машиночитаемая доверенность в отличие от бумажного экземпляра подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя в файле формата XML. При ее использовании бумажную доверенность предоставлять не надо", - приводит пресс-служба цитату руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По информации ведомства, возможность использования машиночитаемой доверенности при подаче заявлений в Росреестр на государственный кадастровый учет и регистрацию прав юридическими лицами появилась с 1 сентября 2023 года. Данное нововведение направлено на автоматизацию работы организаций и госорганов по единой форме доверенностей, хранилище которых размещается на сайте нотариальной палаты.