Объем сделок со складами в Московском регионе по итогам года может достичь 3 млн кв. м

Согласно данным NF Group, объем сделок за неполные девять месяцев 2023 года уже в 1,4 раза превысил итоговый результат прошлого года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объем сделок со складами в Московском регионе по итогам 2023 года может достичь исторического максимума и составить около 3 млн кв. м. Об этом сообщил партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко.

"К концу года ожидается исторический максимум по объему сделок со складской недвижимостью в Московском регионе, где суммарно может быть сдано в аренду и продано около 3 млн кв. м качественной складской недвижимости", - сказал он на XIX Ежегодной складской конференции NF Group.

Согласно данным компании, за неполные девять месяцев 2023 года в Московском регионе было заключено сделок со складской недвижимостью на 2,3 млн кв. м, что в 2,6 раза превышает показатель трех кварталов 2022 года. Более того, этот объем уже в 1,4 раза превысил итоговый результат прошлого года, который был зафиксирован на уровне 1,6 млн кв. м.

Как отмечают аналитики, показатель доли вакантных площадей с начала года снизился на 1,3 п. п. и по предварительным итогам девяти месяцев достиг рекордно низкого значения на уровне 0,3%.

Средний уровень ставок на склады в Московском регионе с начала 2023 года увеличился более чем на 25%, до 6,9 тыс. руб./кв. м/год (triple net - базовая ставка аренды, когда резидент отдельно оплачивает НДС, операционные расходы и коммунальные платежи). К концу года аналитики ожидают рост до 7,2 тыс. руб./кв. м/год.