Регионы с 2024 года смогут расселять граждан из аварийного жилья в ускоренном порядке

Речь идет о регионах, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении регионам с 1 января следующего года возможности для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, речь идет о регионах, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Со следующего года в рамках проектов комплексного развития территорий они смогут параллельно начать реализацию новой программы, которая касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Ожидается, что это позволит регионам ускорить темпы расселения непригодного жилья и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры.

На переселение граждан из аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий установлен отдельный лимит - 10% от объема федерального финансирования, предусмотренного на расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. С соответствующей заявкой на предоставление финансовой поддержки субъекты смогут обратиться в Фонд развития территорий, уточняется на сайте кабмина.

Работа по данному направлению ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".