Собянин: переезд жителей 75 домов по программе реновации в Москве ускорили

Здания должны были расселять не раньше 2025 года, отметил мэр столицы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители 75 московских домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации быстрее, чем планировалось, Здания должны были расселять не раньше 2025 года - все они включены во 2-й и 3-й этапы программы. Но мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жилье гораздо раньше", - написал мэр.

Он отметил, что с начала года было подобрано 27 территорий под строительство, а также введены в эксплуатацию 36 домов. "В 2023-м полностью расселены 148 домов, ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане - свыше 26 тыс. человек", - добавил Собянин.

По его словам, до конца месяца планируется передать под заселение еще 10 новостроек в семи округах столицы. Благодаря этому свыше 7 тыс. человек смогут начать переезд.

"Если понадобится, с переездом поможет суперсервис на портале mos.ru. С ноября 2020 года им воспользовались 94 тыс. жителей", - заключил мэр.