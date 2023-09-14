В Перове более 350 москвичей переедут в пятую новостройку по программе реновации

Дом уже введен в эксплуатацию, квартиры готовятся к передаче под заселение

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пятую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Перово Восточного административного округа Москвы. Ожидается, что в нее переедут более 350 жителей, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Новостройка расположена по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1. Дом уже введен в эксплуатацию, квартиры готовятся к передаче под заселение. Жители начнут переезд уже в этом году. Во дворе новостройки расположены детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что первый этаж здания - нежилой, предусмотрен под размещение объектов социальной и бытовой сферы - магазинов, кафе, аптек, пунктов выдачи товаров, что позволит повысить уровень комфорта и доступность товаров и услуг для будущих жителей. Новостройка располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся парк культуры и отдыха "Перовская слобода", недалеко Измайловский парк, несколько спортивных, здравоохранительных и общеобразовательных организаций, в том числе лицей МПГУ. Ближайшая станция метро - "Перово" Калининской линии, дойти до нее можно за 15-20 минут, а немного дальше располагается станция "Кусково" ранее открывшегося МЦД-4.

"В Перове уже переданы под заселение новостройки по адресам: 2-я Владимирская, дом 30, Зеленый проспект, дом 27А, улица Плеханова, дома 18 и 22. В данный момент строится 10 жилых объектов, еще два проектируется", - добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,1 тыс. домов.