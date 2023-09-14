На улице Генерала Глаголева в Москве начали строить дом для участников программы реновации

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жилой дом для переселения москвичей по программе реновации начали возводить в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Хорошево-Мневники по адресу: улица Генерала Глаголева, з/у 9 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована монтаж монолитных конструкций фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Новостройка будет иметь Г-образную форму и состоять из трех секций переменной этажности, на подземном уровне появится автостоянка. Фасады дома облицуют кирпичом двух цветов светло-серого и коричневого. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 275 квартир: однокомнатных - 34, двухкомнатных - 207, трехкомнатных - 34. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", - добавили в департаменте.

Также в каждой секции установят современные лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна будет препятствовать скольжению в любое время года.

"Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят две площадки для детских игр, площадку спортивных занятий и обустроят три зоны для тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заверили в пресс-службе ведомства.