В Москве малый и средний бизнес сэкономит свыше 633 млн рублей на аренде недвижимости

Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 4,2 тыс. рублей за квадратный метр в год

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по предоставлению имущественной поддержки одобрила льготную ставку аренды помещений 297 представителям малого и среднего бизнеса с начала года в Москве, так они смогут сэкономить более 633 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 4,2 тыс. рублей за квадратный метр в год. С начала 2023 года межведомственная комиссия предоставила такую меру поддержки 297 арендаторам, благодаря чему они смогут ежегодно экономить свыше 633 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что льготу по аренде помещения получают субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, социального питания, бытового обслуживания, культуры, спорта, производства, а также предприятия, использующие труд людей с инвалидностью. Право на ставку в размере 4,2 тыс. рублей необходимо подтверждать ежегодно.

"Предприниматели, получившие в этом году льготу по аренде, занимают объекты недвижимости площадью 60,8 тыс. кв. м. Городские помещения могут быть использованы под кафе и пекарни, небольшие частные клиники и детские сады, а также парикмахерские и торговые точки. Основное требование к малому бизнесу - это социально направленный вид деятельности", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.