Наибольший объем жилья в 2023 году введен в Московской области и Краснодарском крае

Москва занимает третье место

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская область и Краснодарский край стали лидерами по количеству введенных квадратных метров жилья за восемь месяцев текущего года, следует из отчета Росстата.

С января по август 2023 года наибольшее количество жилья введено в Московской области (7 988,4 тыс. кв. м), Краснодарский край (4 776, тыс. кв. м). Москва занимает третье место (4 044,0 тыс. кв. м), следует из отчета Росстата "Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации за январь-август 2023 года".

Однако из этих трех регионов в процентном соотношении лишь Москва осталась на уровне прошлого года (+1,6% к аналогичному периоду). Наибольший рост жилищного строительства в 2023 году происходит в Ямало-Ненецком АО (+94,9%), республиках Бурятии (+59,5%) и Дагестане (+57,1%).

Похожая ситуация, по данным Росстата, наблюдается с начала текущего года и по федеральным округам. Если в общем количестве введенных квадратных метров жилья привычно лидируют Центральный (20 563,6 тыс. кв. м), Приволжский (13 600,9 тыс. кв. м и Южный (9 117,2 тыс кв м) федеральные округа, то точки роста жилищного строительства в 2023 году переместились за Урал. В процентном соотношении наибольший рост строительства жилья произошел за восемь месяцев 2023 года в Дальневосточном (+28,9%), Сибирском (+14,1%) и Уральском (+10,3%) федеральных округах.

В целом по стране, согласно отчету Росстата, ведено почти 70 191,3 тыс. кв. м жилых помещений, что на 0,7% больше, чем за тот же период 2022 года. При этом в августе 2023 года введено 10 184, 4 тыс. кв. м, что на 12,3 % больше, чем за тот же период 2022 года. Более половины из этих площадей приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 42 041,3 тыс. кв. м общей жилой площади, что на 3,8% меньше, чем в августе 2022 года. Однако в августе 2023 года в России зафиксирован рост в данной категории: за месяц введено 6 705,1 тыс. кв. м, что на 19,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

Ситуация в ИЖС

Так, по данным Росстата, из общего объема в Центральном федеральном округе введено 11 982,0 тыс. кв. метров жилья по ИЖС, в Приволжском - 8 742,5 тыс. кв. м, в Сибирском - 3 609,9 тыс. кв. м.

Сибирский федеральный округ стал рекордсменом и по темпам прироста ИЖС в 2023 году - +12,9%. Далее идут Дальневосточный (+10,8%) и Уральский (+8,3%) федеральные округа. Наибольший объем введенных площадей ИЖС зафиксирован за январь-август 2023 года в Московской области (5 697,0 тыс. кв. м) Краснодарском крае (2 878,7 тыс. кв. м) и Ленинградской области (1 883,8 тыс. кв. м). Однако наиболее высокие темпы роста индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - в Дагестане (+75,5%) и Ингушетии (+45,5%), а также в Тамбовской области (+28,9%).