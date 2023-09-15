Сервис краткосрочной аренды домов и дач начнет работать на "Авито недвижимость" в сентябре

Такой формат повысит качество предложений и безопасность как пользователей, так и арендодателей, сообщили в компании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сервис онлайн-бронирования частного жилья для кратковременного проживания запускает "Авито недвижимость" во всех регионах своего присутствия в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба классифайда.

"Авито недвижимость" во всех регионах присутствия запускает сервис онлайн-бронирования частного жилья для кратковременного проживания. Такой формат повысит качество предложений и безопасность как пользователей, так и арендодателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации онлайн-сервиса, теперь при бронировании дома, коттеджа или дачи гостю нужно будет выбрать даты размещения в календаре на платформе, отправить заявку на бронирование и после подтверждения арендодателем внести предоплату 30% от стоимости. Деньги владелец получит только после заезда гостя. Остальная часть оплачивается при заселении. В случае каких-либо сложностей специально выделенная круглосуточная голосовая линия поддержки для пользователей краткосрочной аренды поможет подобрать альтернативный вариант, а предоплата вернется на карту, если с объектом что-то не так.

Предполагается, что арендодатели получат доступ к сервису онлайн-бронирования домов, коттеджей, дач и таунхаусов с 14 сентября 2023 года. По новым правилам, им нужно будет заплатить только за первое размещение объявления, а дальше продление объявления станет бесплатным, оплачивать нужно будет только 15% комиссии за бронь.

Владельцы жилья после подключения сервиса объявления получат бейдж "Безопасная бронь" и будут показываться приоритетно в поисковой выдаче на платформе, станут доступны поддержка по телефону в формате 24/7 и управление объектами в профиле. Дополнительно владельцы или управляющие домов, коттеджей, дач могут пройти видеопроверку и получить бейдж "Жилье проверено" для объявления, что повысит доверие путешественников к объекту.

"Этой весной мы завершили переход к транзакционной модели в сегменте краткосрочной аренды квартир. <...> Пока что подключение функции онлайн-бронирования не обязательно, как и верификация через видеопроверку. Но опыт с квартирами показывает, что первые подключившие онлайн-бронирование и получившие бейдж "Безопасная бронь" получат конкурентное преимущество перед теми, кто этого пока не сделал", - приводится в сообщении цитата руководителя направления краткосрочной аренды "Авито недвижимости" Артема Кромочкина.

О платформе

"Авито недвижимость" - федеральная платформа, представляющая все категории недвижимости практически по всей России. В среднем за месяц (март 2023 года) на "Авито недвижимости" ежедневно было доступно более 2,9 млн активных предложений, которые суммарно собрали более 1,5 млрд просмотров.