В ГД внесли законопроект, уточняющий правила внеочередного предоставления жилых помещений

Согласно документу, гражданам, чье единственное жилье признается непригодным для проживания, предоставляется другое жилое помещение по договорам социального найма вне очереди

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правила внеочередного предоставления жилых помещений в случаях, когда жилье признано непригодным для проживания. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 25 апреля 2023 года по делу о проверке конституционности частей 1, 8 и 10 статьи 32 и пункта 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, пункта 3 статьи 2 и части 3 статьи 16 федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ. Так, предлагается уточнить статью 57 и дополнить ее новым положением, в соответствии с которым гражданам, чье единственное жилое помещение признано непригодным для проживания, предоставляется другое жилое помещение по договорам социального найма вне очереди. Сейчас в законе указано, что признанное непригодным для проживания жилое помещение, которое находится в собственности у гражданина, не обязательно должно являться единственным.

Кроме того, уточняется статья 95, в которой предлагается прописать, что жилые помещения маневренного фонда предназначаются для временного проживания тем, у кого единственное жилое помещение стало непригодным в том числе в результате чрезвычайных обстоятельств. Сейчас в законе указано, что жилье из маневренного фонда предоставляется в случаях, когда жилое помещение стало непригодным только в результате чрезвычайных обстоятельств.

"Положения законопроекта позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке удовлетворения жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания", - говорится в пояснительных материалах.

Также в кабмине подчеркнули, что речь идет и о жилых помещениях, входящих в состав многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в случаях, когда жилищные права этих граждан не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.